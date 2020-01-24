https://static.news.ru/photo/b9f7436a-3ec6-11ea-b681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 896 человек. Об этом сообщает газета GlobalTimes.

Уточняется, что по состоянию на 22:00 (17:00 мск) 24 января число заболевших коронавирусом увеличилось с 830 до 896 человек. Из них умерли 26 человек, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней. К работам приступили утром 24 января.