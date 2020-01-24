Количество заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 896 человек. Об этом сообщает газета GlobalTimes.
Уточняется, что по состоянию на 22:00 (17:00 мск) 24 января число заболевших коронавирусом увеличилось с 830 до 896 человек. Из них умерли 26 человек, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.
Как ранее писал NEWS.ru, строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней. К работам приступили утром 24 января.
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