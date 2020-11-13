СМИ сообщили, как будет называться вакцина Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/67553534-26fd-11eb-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/Global Look Press

Вакцина совместной разработки и производства американской компании Pfizer и немецкой BioNТech может получить название Covuity, пишет британская газета Daily Telegraph.

Издание уточняет, что компании зарегистрировали это название в органах ЕС ещё 30 мая, а также купили доменное имя covuity.com. Заявка на регистрацию названия была одобрена европейским регулятором в начале ноября, пишет издание.

Газета при этом без ложной скромности полагает, что название именно американо-немецкой вакцины войдёт в историю и перестанет быть именем собственным.

Поскольку вакцина станет величайшим научным прорывом за 100 лет, нет никаких сомнений, что средство, при помощи которого будет побеждена пандемия коронавируса, станет именем нарицательным, как аспирин и даже виагра, — говорится в статье.

По данным Telegraph, с мая Pfizer и BioNTech стали подавать по всему миру на регистрацию названия Covuity и Rnaxcovi. Компания Pfizer, которая является партнёром BioNTech, также упоминается в заявках на регистрацию доменных имён для covuity.com, и это факт говорит о том, что вакцина, скорее всего, будет носить название Covuity, уточняется в материале.

Самая первая заявка на Covuity была подана в качестве товарного знака ЕС 30 мая и значилась в юридических документах как «вакцина для использования человеком». Регистрация, не получившая возражений, была одобрена в начале этого месяца. Срок действия истекает в 2030 году, когда BioNTech сможет подать заявку на его продление, — пишет газета.

Как сообщал NEWS.ru, ранее по вакцине от Pfizer и BioNTech высказался российский разработчик «Спутника V» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург заявил, что у американо-немецкой вакцины будут проблемы с распространением в России из-за слишком низких температур, при которых она должна транспортироваться и храниться.