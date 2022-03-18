СМИ сообщили, что США пытаются вбить клин между Россией и Китаем

Вашингтон пытается использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. К такому мнению пришёл автор китайской газеты Global Times. Он подверг критике попытки США заставить Китай оказывать давление на Россию в сложившейся ситуации. В издании убеждены, что разрешением конфликта должен заниматься Белый дом.

Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно, — говорится в материале GT.

Автор считает, что США и НАТО ошиблись в ходе построения системы европейской безопасности. Россия является независимой крупной державой, и Китай не имеет возможности влиять на её решение по Украине, «которое Москва считает вопросом жизни и смерти». Если же Пекин действительно попытается влиять на Москву, это подорвёт отношения двух стран и станет огромной стратегической потерей для каждой. И это именно то, что США хотели бы видеть, убеждён обозреватель GT, а потому подобного никак нельзя допустить.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что в ходе военной спецоперации на Украине США приняли позицию наблюдателя. Дипломат подчеркнул, что Соединённые Штаты «подставляют» европейских союзников под огонь, находясь на безопасном расстоянии от конфликта.

В качестве доказательства китайский дипломат вспомнил инцидент с вице-президентом США Камалой Харрис, которая рассмеялась в ответ на вопрос представителей СМИ о приёме беженцев с Украины.