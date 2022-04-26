СМИ сообщили, что США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении ослабить Россию говорит о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Такое мнение высказал журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер, его статья опубликована на сайте издания.

В минувший понедельник, 25 апреля, Ллойд Остин во время выступления в Польше заявил, что США в контексте событий на Украине «хотели бы увидеть ослабление России». Как полагает Сангер, таким образом глава Пентагона констатировал трансформацию конфликта и его переход в более прямое противостояние Вашингтона и Москвы.

Журналист напомнил, что в начале спецоперации РФ на Украине президент США Джо Байден подчёркивал, что не хочет превращать происходящее в столкновение США и России, однако в последнее время «риторика стала более резкой». Как рассказали Сангеру его источники в Госдепартаменте, заявление Остина призвано обозначить в ближайшие месяцы поддержку США Украины в том или ином виде мирных переговоров.

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь заявление Остина говорит о готовности «многолетнего противостояния с Москвой за власть и влияние», считает журналист NYT. И такая стратегия, по его мнению, «связана с некоторыми рисками» для США.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не ожидают завершения российской спецоперации на Украине в ближайшие дни или даже недели. Он заметил, что у Минобороны США нет конкретного прогноза по тому, сколько времени ещё будет продолжаться спецоперация. Кирби сказал, что конфликт на Украине мог бы закончиться «уже сегодня», если бы Москва пошла на «добросовестные переговоры» с Киевом. Но, считает представитель американского оборонного ведомства, Россия не проявляет «взаимного стремления» к переговорам с украинскими властями.