СМИ сообщили, что Иран атаковал Израиль десятками БПЛА Axios: десятки БПЛА Ирана атаковали Израиль

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Официальные источники обеих сторон эти данные не комментировали. Подробности возможной атаки неизвестны.

Анонимный американский чиновник ранее сообщил арабскому телеканалу Al Jazeera, что Иран, скорее всего, нападет на Израиль в первые часы 14 апреля. Он признался, что в Вашингтоне этим глубоко обеспокоены. Источник телеканала допустил, что для нападения будут использованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Но США будут защищать Израиль и противостоять возможной атаке.

На фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об отмене занятий в образовательных учреждениях и ограничении до одной тысячи человек количества участников собраний. Как заявил официальный представитель военных Даниэль Хагари, начиная с утра 14 апреля и «в ближайшие дни учебные заведения работать не будут, запланированные образовательные экскурсии не состоятся».

Также стало известно, что президент США Джо Байден вернется из штата Делавэр, где проводит выходные, 13-го, а не 14 апреля, как намеревался. Национальный лидер проведет консультации с командой по национальной безопасности по поводу событий на Ближнем Востоке. О чем именно президент будет говорить, информации нет.