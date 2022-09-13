СМИ сообщили, что Армения уже обратилась за помощью к РФ, ОДКБ и ООН ТВ Армении: кабмин уже обратился к РФ, ОДКБ и ООН по ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Кабинет министров Армении уже обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает общественное телевидение страны. Ранее стало известно, что правительство намерено попросить помощи у этих организаций.

Из кабмина сообщили «Новостям» что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к РФ, в Совет Безопасности ООН и ОДКБ, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Армения намерена просить помощи у России, ОДКБ и ООН в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности страны, его провел премьер-министр Никол Пашинян.

В Министерстве обороны Азербайджана в ночь на 13 сентября сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых.