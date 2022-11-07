СМИ собщили о расстреле гражданина США в центре Багдада РИА Новости: гражданин США расстрелян в машине в центре Багдада

Фото: Roman Denisov/ Russian Look/Global Look Press

В центре Багдада в своей машине расстрелян гражданин США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака. По имеющимся данным, мужчина работал преподавателем.

Гражданин США был расстрелян в своей машине на 62-й улице в центре Багдада, — рассказал собеседник агентства.

Согласно копиям удостоверений, которые оказались в распоряжении агентства, погибший — Стефен Троелл, находился в Ираке в качестве преподавателя английского языка в одной из неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что не менее 17 участников пострадали во время массовых протестов в центре Багдада. Стычки манифестантов с полицией были зафиксированы у моста в столице Ирака. Некоторые из участников протеста получили легкие ранения, другие отравились газом. В целом протесты в Исламской Республике Иран (ИРИ) охватили 16 из 31 провинции страны и как минимум 46 населенных пунктов, в которых продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности.