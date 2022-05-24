СМИ: силовики раскрыли чат-сеть спецслужб Киева по наводке ударов на ВС РФ РИА Новости: раскрыта Telegram-сеть киевских спецслужб по наводке ударов на военных РФ

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РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило о том, что российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов по военным РФ и ДНР. Чаты создавались, в частности, в мессенджере Telegram. Об их деятельности рассказал один из задержанных участников.

В небольших городах, типа Новой Каховки <...> сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций украинского патриота, попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть, — рассказал представитель российских силовых структур.

По словам бывшего участника таких чатов. приглашение в закрытый чат украинских спецслужб он получил через Telegram в начале апреля. Там размещалась информация о движении российских войск и местах их дислокации.

Я вступил в эту группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов, — рассказал экс-участник.

Он также отметил, что куратор группы из СБУ или ВСУ периодически сообщал, что в результате нанесения бомбовых ударов по позициям, которые указали участники чатов, было уничтожено, к примеру, «300 колорадов и сепаратистов».

Основная задача участников группы заключалась в сборе данных о передвижениях подрузделений армий РФ и ДНР и местах расположения личного состава. Затем по этим местам наносились артиллерийские и ракетные удары.

Также бывший участник группы рассказал, что в его задачу входил сбор сведений о сциально-политичнской обстановке в Новой Каховке, подготовке к референдуму и введению в обиход рубля.