RTS: Швейцария начала готовить встречу Россия — Украина в Женеве

В Женеве начата подготовка организации двусторонней встречи Россия — Украина, сообщается в эфире швейцарской телерадиокомпании RTS. При этом в офисе постоянного представителя РФ в швейцарском отделении ООН данную информацию никак не прокомментировали, сославшись на отсутствие информации по вопросу.

Корреспондент RTS Тьерри Клеманс в ходе новостного эфира без ссылок на официальную информацию рассказал , что президент Швейцарии Игнацио Кассис «работает над организацией встречи Россия — Украина во вторник (1 марта)».

В постпредстве России при женевском отделении ООН данное заявление не подтвердили и не опровергли, отметив, что пока официальной информации об этом нет.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия страны в переговорах с российской делегацией в белорусском Гомеле.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной является ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко участие страны в боях отрицает.