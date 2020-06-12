СМИ: Саудовская Аравия сократит поставки нефти на заводы в Азии

https://static.news.ru/photo/40996d4a-acc6-11ea-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Саудовская Аравия сократит поставки нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в июле.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По его данным, сокращение поставок коснётся по меньшей мере трёх НПЗ, для двух из них оно составит более 20% от ранее заявленного объёма, передаёт ТАСС.

6 июня страны ОПЕК+ продлили максимальный уровень сокращения добычи нефти до конца июля. Это позволит ускорить восстановление рынка нефти в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что цены на нефть перешли к росту 12 июня после падения на 7–8% накануне. В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, вызванная опасениями за спрос на сырьё.