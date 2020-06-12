СМИ: Саудовская Аравия сократит поставки нефти на заводы в Азии

Саудовская Аравия сократит поставки нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в июле.
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6 июня страны ОПЕК+ продлили максимальный уровень сокращения добычи нефти до конца июля. Это позволит ускорить восстановление рынка нефти в мире.
Ранее NEWS.ru писал о том, что цены на нефть перешли к росту 12 июня после падения на 7–8% накануне. В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, вызванная опасениями за спрос на сырьё.
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