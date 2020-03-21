https://static.news.ru/photo/3a3d9556-6b81-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Австрийские журналисты считают, что российские власти более эффективно отреагировали на распространение коронавируса, чем Европа.

Издание Der Standard пишет, что российские органы безопасности сработали решительнее, чем власти ЕС. Уже в конце января была закрыта граница с Китаем и прекращено железнодорожное сообщение, позже Россия сократила авиасообщение.

С тех пор аэропорт Шереметьево стал единственной «лазейкой» для прилетающих из Китая. А с 20 февраля полностью введён запрет на въезд для китайцев в Россию, — отмечают журналисты.

Они назвали поразительным тот факт, что до закрытия границы в Россию приехали только два заболевших гражданина Китая, которые не успели никого заразить. Поэтому у российских властей появилось преимущество во времени по введению мероприятий по противодействию коронавируса. Также журналисты положительно отнеслись к введению карантина в российской столице для всех прибывающих из-за рубежа.

В Der Standard подчёркивают, что нельзя забывать, что в Советском союза была отработана система противодействия развитию эпидемии.

Советские врачи, действительно, имели опыт борьбы со сложными заболеваниями лёгких, — пишут журналисты.

По их словам, в противодействии туберкулёзу им удалось свести к минимуму распространение заболевания и смертность.

В Европе наиболее напряжённая ситуация с коронавирусом зафиксирована в Италии. Там коронавирусом заразились более 47 тысяч человек, скончались — 4032.

NEWS.ru писал, что в России число заражённых коронавирусом за сутки увеличилось до 306 человек — вирус обнаружили ещё у 53 жителей страны.

В мире СOVID-19 заразились более 277 тысяч человек, умерли — более 11,5 тысячи, удалось выздороветь 91 тысяче.