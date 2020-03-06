https://static.news.ru/photo/8af13fe2-5fc0-11ea-8785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Российские дипломаты запросили проведение закрытой встречи СБ ООН в пятницу, 6 марта. На ней будет рассказано о договорённости между РФ и Турцией по Идлибу. Об этом заявил журналистам источник в Совете Безопасности.

Россия запросила эту встречу. Они планируют рассказать о договорённости с Турцией по Идлибу, — заявил собеседник РИА Новости.

Переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта. Стороны договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе с 6 марта. Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет отвечать лишь на действия правительственных сил Сирии.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что договорённости Путина и Эрдогана по Идлибу дают надежду многим странам. По его словам, главное, что были найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения ситуации в Идлибе.

NEWS.ru писал, что турецкий президент оценил договорённости по Идлибу. По его словам, соглашение защищает границы Турции от атак Сирии и готовит почву для стабилизации обстановки в регионе.