Российские дипломаты запросили проведение закрытой встречи СБ ООН в пятницу, 6 марта. На ней будет рассказано о договорённости между РФ и Турцией по Идлибу. Об этом заявил журналистам источник в Совете Безопасности.
Россия запросила эту встречу. Они планируют рассказать о договорённости с Турцией по Идлибу, — заявил собеседник РИА Новости.
Переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта. Стороны договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе с 6 марта. Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет отвечать лишь на действия правительственных сил Сирии.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что договорённости Путина и Эрдогана по Идлибу дают надежду многим странам. По его словам, главное, что были найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения ситуации в Идлибе.
NEWS.ru писал, что турецкий президент оценил договорённости по Идлибу. По его словам, соглашение защищает границы Турции от атак Сирии и готовит почву для стабилизации обстановки в регионе.