Андрей Богдан, который руководил офисом президента Украины, написал заявление об увольнении. Перед этим он обсуждал отставку с украинским лидером Владимиром Зеленским и своими заместителями.
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Её причиной называется конфликт Богдана с помощником Зеленского Андреем Ермаком, а также непростые отношения с близким другом президента — главой СБУ Иваном Бакановым.
Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о драке Андрея Богдана и Ивана Баканова является «выдуманной от начала и до конца». С соответствующим заявлением 3 ноября выступил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко на своей странице в социальной сети. Он назвал информацию о драке «фейком, который не нуждается в особом опровержении».
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