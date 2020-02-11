https://static.news.ru/photo/98f83ab8-4c5c-11ea-a789-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Богдан, который руководил офисом президента Украины, написал заявление об увольнении. Перед этим он обсуждал отставку с украинским лидером Владимиром Зеленским и своими заместителями.

Об этом сообщает «Страна.ua». Издание отмечает, что слухи об оставлении высокого поста Богданом появляются в Киеве не первый раз, но, по мнению источников, сейчас вероятность отставки составляет 90%.

Её причиной называется конфликт Богдана с помощником Зеленского Андреем Ермаком, а также непростые отношения с близким другом президента — главой СБУ Иваном Бакановым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о драке Андрея Богдана и Ивана Баканова является «выдуманной от начала и до конца». С соответствующим заявлением 3 ноября выступил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко на своей странице в социальной сети. Он назвал информацию о драке «фейком, который не нуждается в особом опровержении».