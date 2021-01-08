СМИ рассказали о гибели 10 новорожденных в госпитале в Индии

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В индийском штате Махараштра при пожаре в госпитале погибли сразу 10 новорожденных детей в возрасте от одного до трёх месяцев, соболезнования по этому поводу выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщил телеканал NDTV.

Трагедия случилась в отделении по уходу за больными детьми госпиталя в городе Бхандара. В 2 часа ночи медсестра сообщила о дыме, но спасти детей было уже невозможно. По предварительной версии, в отделении произошло короткое замыкание, передает РИА Новости.

Десять детей погибли в результате пожара, который вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными районной больницы общего профиля Бхандара сегодня в 2 часа ночи. Семь детей были спасены из отделения, — заявил окружной хирург Прамод Хандате.

Среди детей, находившихся в отделении, есть пострадавшие. Их перевели в другую палату. В другие палаты также переведены пациенты из отделения интенсивной терапии, отделения диализа и родильного отделения. По сообщению врачей, это сделано в целях безопасности.

В связи с трагедией соболезнования выразил премьер-министр Нарендра Моди.

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