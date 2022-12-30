СМИ раскрыли военное превосходство России в конфликте на Украине Asia Times: Россия одерживает победу над Украиной в радиоэлектронной борьбе

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Российские средства радиоэлектронной борьбы демонстрируют эффективные результаты в противостоянии с беспилотниками ВСУ. Об этом пишет издание Asia Times. В качестве иллюстрации своих слов авторы материала привели данные британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Россия, возможно, уже одерживает верх в электронной войне над Украиной, выводя из строя ее беспилотники и ослепляя артиллерию, — говорится в статье.

По данным исследования RUSI, российские средства РЭБ уже обезвредили подавляющее большинство беспилотных аппаратов украинской армии, сократив число вылетов боевых коптеров в среднем до трех, а крылатых дронов — до шести. В отчете также говорится, что с начала СВО к лету ВС РФ сбили 90% БПЛА противника, вынудив Киев направить запрос на поставки дронов Западу.

Также отмечается, что из-за дефицита беспилотников артиллерия Украины в ближайшее время может начать работать «вслепую», не имея возможности вести корректировку огня.

Ранее директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты от украинских БПЛА. Он отметил, что российский комплекс «Панцирь», который стоит на защите столицы, может засекать и уничтожать дроны.

Кнутов также отмечал, что над Москвой расположено сплошное радиолокационное поле и сплошная зона покрытия зенитно-ракетными системами. Аналитик утверждает, что пройти эти блоки нельзя, но можно попытаться прорваться.