СМИ раскрыли сценарий «оккупации Калининграда»

В случае конфликта России и НАТО запущенные из Калининградской области ракеты дальнего действия будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса». Об этом на портале 19FortyFive написал американский военный специалист Себастьян Роблин.
По мнению автора материала, в теории причиной войны между РФ и НАТО
Ещё одной проблемой для сил НАТО могут стать радары российской разведки. Их расположение позволит собирать стратегически важные данные, способные раскрыть предстоящие действия противника, считает Роблин.
Американский специалист убеждён, что в случае вооружённого конфликта угроза, исходящая из Калининградской области, для представителей НАТО настолько велика, что Альянс вынужден будет прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона.
Ранее сообщалось, что Великобритания проведёт учения на случай размещения ракет РФ в Калининграде.