СМИ раскрыли сценарий «оккупации Калининграда»

В случае конфликта России и НАТО запущенные из Калининградской области ракеты дальнего действия будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса». Об этом на портале 19FortyFive написал американский военный специалист Себастьян Роблин.

По мнению автора материала, в теории причиной войны между РФ и НАТО могут стать прибалтийские страны. В этом случае установленные в самом западном российском регионе ракетные комплексы воспрепятствуют передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Литву и Польшу.

Ещё одной проблемой для сил НАТО могут стать радары российской разведки. Их расположение позволит собирать стратегически важные данные, способные раскрыть предстоящие действия противника, считает Роблин.

Американский специалист убеждён, что в случае вооружённого конфликта угроза, исходящая из Калининградской области, для представителей НАТО настолько велика, что Альянс вынужден будет прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона.

Ранее сообщалось, что Великобритания проведёт учения на случай размещения ракет РФ в Калининграде.