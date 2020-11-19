СМИ: причиной смерти генконсула Франции в Марокко был суицид

Посольство Франции в Марокко в четверг, 19 ноября, сообщило в соцсетях о кончине генерального консула Дени Франсуа в городе Танжер, не уточняя причин смерти дипломата.
Интернет-издание Le360, ссылаясь на свои источники,
Источники издания также рассказали, что Франсуа, назначенный генконсулом в сентябре, вскоре попросил об освобождении от должности. Портал сообщает, что в районе консульства наблюдается повышенная активность правоохранителей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии скончалась известная киноактриса Юко Такэути. Полиция рассматривает самоубийство как основную версию смерти, в то же время предсмертной записки найдено не было.