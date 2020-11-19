СМИ: причиной смерти генконсула Франции в Марокко был суицид

https://static.news.ru/photo/ccf87188-2a92-11eb-9da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chadi/Global Look Press

Посольство Франции в Марокко в четверг, 19 ноября, сообщило в соцсетях о кончине генерального консула Дени Франсуа в городе Танжер, не уточняя причин смерти дипломата.

Интернет-издание Le360, ссылаясь на свои источники, утверждает , что 55-летний Франсуа покончил с собой. По данным портала, это произошло «рано утром, в квартире, где он жил один». Причины, которые могли побудить дипломата к такому поступку, неизвестны.

Источники издания также рассказали, что Франсуа, назначенный генконсулом в сентябре, вскоре попросил об освобождении от должности. Портал сообщает, что в районе консульства наблюдается повышенная активность правоохранителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии скончалась известная киноактриса Юко Такэути. Полиция рассматривает самоубийство как основную версию смерти, в то же время предсмертной записки найдено не было.