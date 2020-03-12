Первый глава государства сдал положительный текст на коронавирус. Им оказался президент Бразилии Жаир Болсонару.
Дальнейшие результаты анализов станут известны 13 марта,
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.
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