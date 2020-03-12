https://static.news.ru/photo/8d1ae03e-648e-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Zhao Yan/Xinhua/Global Look Press

Первый глава государства сдал положительный текст на коронавирус. Им оказался президент Бразилии Жаир Болсонару.

Дальнейшие результаты анализов станут известны 13 марта, передаёт Politico. Кроме того, анализы сдал его пресс-секретарь Фабио Вайнгартен.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.