СМИ предупредили Запад об опасности передачи российских активов Украине Financial Times: передача российских активов Украине может навредить Западу

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Попытка передачи замороженных российских активов Украине может оказаться опасной для Запада. Об этом предупредила журналистка Financial Times Джиллиан Тетт. По её мнению, подобный шаг приведёт к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества. При этом она напомнила, что для такого шага нет никаких юридических оснований, а призывы сделать это вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элит западных стран.

Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. <...> Передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить. Без последовательной и прозрачной структуры западным правительствам грозят либо годы дорогостоящих судебных тяжб, либо утрата доверия, на котором зиждется вся их политика и экономика, — объяснила Тетт.

Она также привела ряд примеров, позволяющих, вероятно, совершить передачу российских активов. Для этого, в частности, потребовалось бы создание спецкомиссии в ООН или использование законодательства США. Однако реализация первого варианта невозможна в связи с наличием права вето у России в СБ ООН, а второй вариант будет в любом случае юридически спорным.

Ранее сообщалось, что главы стран — членов Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро.