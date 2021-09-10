СМИ показали кадры с заброшенной американской базы Баграм в Афганистане

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Журналистам РЕН ТВ удалось заснять самую крупную американскую базу Баграм в Афганистане, которую в спешке покидали военные. Ранее заполненная контрактниками авиабаза сейчас пуста.

В ходе репортажа удалось заснять казармы солдат, военный аэродром и известную жестокими пытками тюрьму Баграм, где содержались террористы и политзаключённые. Некоторые помещения тюрьмы были разрушены при попытках американских военных скрыть следы обращения с пленниками.

Покидая объект в экстренном порядке, американцы оставили имущество, которое стоит миллиарды долларов. Среди вещей встречаются компьютеры, телефоны, оружие, техника, в том числе и плазменные телевизоры.

Как сообщили представителям канала, некоторые военные, работая на объекте свыше 10 лет, стали за это время миллионерами.

Ранее в Сети опубликовали кадры самой секретной базы ЦРУ США в Афганистане Salt Pit. Very («Соляная яма») после её очистки перед выводом американских войск страны. На видео заметны полностью разрушенная мебель и бродячие собаки. Как подчеркнул автор ролика, от некогда существовавшей базы не осталось ничего кроме пустых комнат.