СМИ подсчитали потери Германии в случае отказа от российского газа

Экономика Германии потерпит убытки в сотни миллиардров евро в случае отказа от российского газа. Такое мнение приводит агентство Bloomberg. Издание предупреждает о «резкой рецессии» и падении производства в стране.

По прогнозам Bloomberg, в том случае, если Германия немедленно прекратит поставки энергоносителей из России, в стране может начаться «резкая рецессия», которая приведёт к падению производства на 220 млрд евро.

Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены, — отметил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сократить импорт газа из России настолько быстро, как хотели бы некоторые, не получится. Это связано с тем, что в стране есть значительные потребности в топливе, в особенности это касается химической промышленности. При этом лидер Германии подчеркнул, что страдать от санкций должна Москва, а не Европа.

В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства страны Класс Мюллер заявил, что в случае остановки поставок российского газа в Германию запасы местных ресурсов были бы исчерпаны до осени. Он заверил, что предпринимаются усилия для того, чтобы такой ситуации не возникло. Мюллер уточнил, что в случае эмбарго на поставки российского газа со стороны Евросоюза в Германии проведут трёхэтапное введение чрезвычайных мер.

Как стало известно ранее, экономический рост в ФРГ в 2022 году может составить лишь 2,7%. При этом ещё прошлой осенью эксперты прогнозировали 4,7%. Инфляция составит 6,1%.

В свою очередь, по данным Росстата, годовая инфляция в России достигла максимальных за 20 лет показателей, ускорившись почти до 17,5%. С начала апреля цены в России выросли на 0,80%, а с начала года — на 10,83%.

По мнению главы Счётной палаты Алексея Кудрина, инфляция в России по итогам 2022 года может достичь отметки в 20%. Он также спрогнозировал падение ВВП РФ в текущем году более чем на 10%.