СМИ узнали, что по Израилю запустили баллистические ракеты ABC News: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран запустил баллистические ракеты по целям в глубине территории Израиля, сообщили источники телеканалу ABC News. Они утверждают, что речь идет только о военных объектах. Американские чиновники допускают, что по Израилю запустили примерно 400–500 дронов и ракет с территории Ирана, Ирака, Сирии, Ливии и Йемена.

В Тель-Авиве готовятся к нескольким дням противостояния с Тегераном. Там уже зафиксировали полет около 100 иранских беспилотников и ждут новые волны атак. Источник телекомпании NBC допустил, что к «крупному нападению» готовятся и в администрации президента США Джо Байдена.

Сирия привела в состояние повышенной боеготовности свои системы ПВО «Панцирь» российского производства вокруг столицы — Дамаска — и основных баз на случай израильского удара, информируют источники в армии. Ожидается, что Израиль примет ответные меры против расположенных там проиранских ополченцев.

Израильские СМИ утверждают, что базирующиеся на Южном Кипре британские истребители уже поднялись в воздух для перехвата иранских дронов. Есть информация, что к уничтожению беспилотников приступили ВВС США. Ожидается, что первые дроны приблизятся к Израилю примерно в 01:00 мск. Раньше, чем предполагалось.

Telegram-канал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ранее сообщил, что иранские хакеры начали атаку на израильские системы противоракетной обороны.