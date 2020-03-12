https://static.news.ru/photo/171ade48-64f2-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые случай заражения новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Первым заболевшим стал 55 -летний житель провинции Хубэй.

Как сообщает ТАСС, после этого случая китайские медики каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев заболевания. С 15 декабря число больных стало расти стремительными темпами, пока к 1 января не составило 381 человек.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 120 тысяч человек. От болезни умерли более 4 тысяч пациентов. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России за последние сутки. Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде.