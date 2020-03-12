Впервые случай заражения новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Первым заболевшим стал 55 -летний житель провинции Хубэй.
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На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 120 тысяч человек. От болезни умерли более 4 тысяч пациентов. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России за последние сутки. Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде.
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