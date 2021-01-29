СМИ опубликовали список россиян, включённых в «санкционный список» ФБК

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Американские СМИ опубликовали полный список граждан России, в отношении которых исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом РФ в список иноагентов) Владимир Ашурков попросил власти США ввести санкции.

В перечне указаны 35 фамилий. В число тех, кто, по мнению Ашуркова, причастен к преследованию оппозиционера Алексея Навального, включены главы СКР и ФСБ Александр Бастрыкин и Александр Бортников, прокурор Москвы Денис Попов, главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и некоторые другие лица.

К «нарушителям свободы» в списке отнесены официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и некоторые другие чиновники.

Кроме того, Ашурков просит вести санкции в отношении приближённых президента России Владимира Путина — глав «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти» Алексея Миллера, Игоря Сечина и Николая Токарева, а также предпринимателей Олега Дерипаски и Геннадия Тимченко, сообщает The Washington Post.

Ашурков направил письмо президенту США Джо Байдену с просьбой о введении санкций в отношении указанных лиц 29 января. По данным СМИ, он намерен переслать список также властям Евросоюза и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что американский сенатор Боб Менендес призвал Белый дом подготовить ответ на возможные действия российских властей в отношении запланированных на 31 января протестов. По его мнению, Госдеп и Минфин должны изучить расследования Навального и на их основе определить новые цели возможного санкционного давления.