СМИ: около ста работников резиденции Карла III могут остаться без работы The Guardian: около ста работников резиденции Карла III могут остаться без работы

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После провозглашения принца Чарльза новым королем Великобритании Карлом III около 100 представителей персонала резиденции британского монарха сообщили о том, что они могут потерять работу. Об этом стало известно газете The Guardian. Грядущие увольнения связывают с прекращением деятельности дома бывшего принца Уэльского.

После восшествия на престол на прошлой неделе деятельность дома бывшего принца Уэльского... прекратилась... В то время как некоторые увольнения неизбежны, мы в срочном порядке работаем над определением альтернативных ролей для наибольшего числа сотрудников, — пояснил представитель резиденции монарха.

По информации издания, уведомления о возможном уведомлении получили около 100 человек, в том числе те, кто трудился в резиденции в течение десятилетий. Среди потенциально уволенных — прислуга, личные секретари, сотрудники финансового отдела и отдела по связям с общественностью. О вероятном увольнении им сообщили во время благодарственного молебна 12 сентября. По словам одного из источников издания, люди находятся «просто вне себя».

Все просто вне себя, в том числе личные секретари и старшие сотрудники. Все сотрудники работали допоздна каждую ночь с четверга и столкнулись вот с этим. Люди были потрясены, — рассказал собеседник газеты.

Также отмечается, что ряд работников, «оказывающих поддержку и дающих советы» Чарльзу и его жене Камилле, уволены не будут.

По данным издания, в резиденции короля насчитывается не менее 101 сотрудника: 31 человек трудится в канцелярии личных секретарей, столько же в казначесйском отделе, 12 человек в отделе по связям с общественностью. Домашний персонал насчитывает 28 человек: четыре повара, три камердинера, двое дворецких.

Отмечается, что штат сотрудников, работавших на королеву Елизавету II, составлял не менее 491 человека.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.

Ранее стало известно, что британское правительство не пригласило делегацию России, Белоруссии и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. По данным СМИ, на церемонии, которая намечена на 19 сентября, будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира.