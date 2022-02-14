СМИ обвинили Трасс в ухудшении отношений между Великобританией и Россией

Высокомерие и невежество министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым стали причиной дальнейших ухудшений отношений с Россией. Об этом написала в интернет-журнале Spiked обозреватель Мэри Дежевски. По её мнению, поездка Трасс в Москву стала позором британской дипломатии, продемонстрировав низкую подготовку к переговорам.

Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях». К этому списку она добавила кое-что ещё — невежество, — отметила Дежевски.

Журналистка, в частности упомянула эпизод беседы двух министров, в ходе которого Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Дежевски заявила, что после этого многие СМИ задались вопросом, зачем глава британского МИД вообще приехала в Россию.

Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чём говоришь? — возмутилась журналистка.

По её мнению, при поездке в РФ Трасс двигал, в первую очередь, личный интерес и желание повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер. Однако ей не хватило твёрдости, прямолинейности и владения фактами, что отличало легендарного премьер-министра страны.