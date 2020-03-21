https://static.news.ru/photo/437650e8-6b38-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Douglas Pingituro/Global Look Press

Скончались 30 человек из почти 14 тысяч человек, заражённых коронавирусом нового типа в Германии. Это самые низкие показатели смертности в Европе, пишут западные издания.

Во всём мире пытаются понять причины такой аномалии, но специалисты затрудняются её назвать. Возможно, причина высокой выживаемости пациентов в хорошем тестировании и, как следствие, раннем выявлении заболевания, разбирается Financial Times.

По другой версии, большая часть заболевших в Германии — люди младше 60 лет, а новый коронавирус опасен прежде всего для перешагнувших этот возрастной рубеж.

В начале вспышки эпидемии в Германии мы фиксировали много случаев заражения у людей, возвращавшихся с отдыха в горах. Это в основном люди моложе 80, достаточно физически крепкие и подготовленные. Их риск смерти от коронавируса сравнительно низок, — подтвердил профессор медицины университета Ганновера Матиас Штоль.

Как писал NEWS.ru ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала способ сокращения распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление было сделано главой подразделений экстренных заболеваний Марией ван Керхоув.