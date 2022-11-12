СМИ: новое разбирательство по «делу Скрипалей» определит виновность России Independent: расследование «дела Скрипалей» установит, насколько верны обвинения России

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Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил о том, что открытое разбирательство по «делу Скрипалей» должно помочь определить, верно ли предъявленное Лондоном обвинение в адрес Москвы, что это там организовали отравление. Слова судьи приводит газета Independent.

Часть моих функций состоит в том, чтобы определить, были ли представители правительства правы [заявляя об ответственных за атаку] или нет, — сказал Хьюз.

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов, будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения.

Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что тем же веществом, что и Скрипали, были отравлены другие мужчина и женщина. В результате инцидента 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. По мнению Лондона, Стерджес стала побочной жертвой покушения на Скрипалей.

Лорд Хьюз возглавляет расследование смерти Стерджес.

Ранее посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей. В дипмиссии потребовали обеспечить возможность консульского доступа к Скрипалям.