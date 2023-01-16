СМИ назвали Украину «лабораторией» по испытанию западного оружия CNN: Украина превратилась в«лабораторию» по испытанию западного оружия и военных инноваций

Фото: МО РФ

Вооруженный конфликт превратил Украину в «лабораторию», в которой проходят испытания западного оружия. Об этом сообщает CNN. Журналисты отмечают, что события в стране дали США и союзникам редкую возможность изучить уязвимость своих собственных вооружений. Согласно утверждению журналистов, американские военные внимательно следят за ходом конфликта, изучая при этом, как западные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании и какие боеприпасы используют противники.

Украина — абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном времени, — рассказал источник CNN, близкий к западным разведкам.

Источник в Пентагоне в свою очередь заявил, что события на Украине стали для американского оборонного ведомства «невероятным источником данных» о полезности их систем. В частности, откровением для специалистов стали показатели эффективности системы РСЗО HIMARS. При этом гаубицы М777 показали себя не так высоко, как ожидалось. Оказалось, что их стволы при активной стрельбе быстро изнашиваются.

Также в ходе конфликта украинские военные внесли ряд тактических новшеств, которые произвели впечатление на западных чиновников. В их числе использование небольших групп спешенной пехоты, новейшее ПО, превращающее смартфоны и планшеты в сложные инструменты для наведения, а также малоразмерные дроны, сбрасываюшие гранаты на противника.

Также иностранные специалисты отслеживают эффективность российского вооружения. В числе положительных моментов они отмечают использование дешевых БПЛА-камикадзе. Источники CNN назвали этот шаг приоритетным направлением для внедрения в западные войска.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на ремонт в Польшу артиллерийские системы М777 производства США, если те выходят из строя. По его словам, непосредственно на Украине попытки ремонта оказались малоэффективны, поскольку местные базы в первую очередь «заточены» под технику времен СССР. Новиков также отметил, что получаемая Киевом западная военная техника часто не справляется с климатическими условиями в стране и выходит из строя.

Кроме того, анонимный представитель ДНР сообщил ТАСС, что поставка США Киеву именно 18 гаубиц и 18 грузовиков свидетельствует о том, что на Украине хотят с нуля создать дивизион из гаубиц. По его словам, именно этим объясняется поставка полного комплекта вооружений и техники.