Sky News подтвердил использование британских ракет для атаки на Севастополь Sky News: ВСУ использовали для атаки на штаб ЧФ британские ракеты Storm Shadow

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе дальнобойные ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на анонимного представителя ВСУ. О передаче этих ракет украинским войскам британское Минобороны сообщило в мае текущего года.

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота, — говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ в пятницу, 22 сентября. В результате происшествия взрывная волна выбила окна в десяти домах. Гражданские лица при этом не пострадали. По данным Минобороны, во время атаки средства ПВО сбили пять ракет. Один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Дальность поражения ракеты Storm Shadow составляет около 250 километров. Она разрабатывается с 1994 года англо-французской компанией MBDA. Создана на основе французской крылатой противоракеты Apache.

По данным Telegram-канала Readovka, во время удара по Севастополю в небе над Черным морем был замечен самолет Военно-морских сил США P-8A «Посейдон». Отмечается, что он не корректировал атаку, а фиксировал ее результаты. Минобороны России данную информацию не комментировало.