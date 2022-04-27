СМИ назвали сроки конца 200-летней гегемонии Запада в мире WP: гегемония Запада закончится к 2040 году с резким ростом ВВП Индии и КНР

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Гегемония Запада, которая продолжается вот уже 200 лет, может закончиться в 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии. Такое предположение сделал автор газеты The Washington Post Генри Олсен. По его мнению, доминирование Запада основывалось на его экономической мощи, но в ближайшие десятилетия ситуация изменится.

К 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы. <...> Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему, — считает Олсен.

Он подчеркнул, что бурный экономический рост Китая и Индии позволил им не идти на поводу у Запада и не вводить санкции в отношении России. Этими же причинами объясняется факт, что Пекин и Дели воздержались от голосования по резолюции ООН, осуждающей действия Москвы.

Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада, — резюмировал Олсен.

Ранее главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама заявил, что затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнёт гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчётах.

В свою очередь, директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС во взаиморасчётах стараются уйти от доллара. По его словам, ещё до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.