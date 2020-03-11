https://static.news.ru/photo/2b17fe2c-6389-11ea-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: iao Yijiu/Global Look Press

Странам мира в условиях быстрого распространения коронавируса необходимо брать пример с Китая в плане мер по борьбе с инфекцией.

Власти Китая преподнесли правительствам стран один важный урок — будьте готовы платить, чтобы расходы пациентов не удерживали их от тестов и лечения, — передаёт гонконгская газета South China Morning Post.

Издание уточняет, что в КНР стоимость тестирования на выявление коронавируса составляет около $53. В городе Шэньчжэне, население которого считается наиболее обеспеченным в стране, лечение инфицированных COVID-19 пациентов обходится в среднем от $800 до $3,3 тыс.

Некоторые современные методы лечения в стране, такие как экстракорпоральная мембранная оксигенация, которая искусственно насыщает кровь человека кислородом, являются дорогостоящими, но все они покрываются правительством, которое направило свыше $15 млрд на лечение, субсидии для медперсонала, медицинское оборудование и защитные средства.

Автор публикации отмечает, что в Соединённых Штатах, где в данное время зафиксировано более тысячи заражённых коронавирусом, не взимается плата за тесты в специально выделенных лабораториях, однако одна поездка в больницу потребует других значительных расходов — около $3,2 тыс. только за одно посещение.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с COVID-19 в Китае улучшается. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за последние сутки выздоровели 1578 человек, а число новых случаев заражения составило всего 24. На сегодняшний день общее количество инфицированных в КНР достигло 80,7 тыс. человек. Победить болезнь удалось 61,4 тыс. человек. Доля выздоровевших составляет 76,1%.

Жертвами заболевания стали 3,1 тыс. жителей Китая. Показатель смертности по стране составил 3,9%.