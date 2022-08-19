СМИ назвали причины страха США из-за признания РФ «спонсором терроризма» Politico: Госдеп в случае признания России «спонсором терроризма»

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Государственный департамент США тайно предупредил конгресс страны о проблемах, которые могут позникнуть в результате гипотетического признания России страной-спонсором терроризма. Об этом стало известно газете Politico. В частности, Штаты опасаются отмены соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.

Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой, — сообщило издание.

Там отметили, что США опасаются того, что в случае наделения России подобным статусом, под угрозой окажутся многосторонние стамбульские соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии РФ вывозу зерна из Украины. Американские власти не исключают, что после подобной «прямой атаки» Вашингтона Москва будет придерживаться договоренностей.

Также отмечается, что двум странам станет сложнее работать в контексте ядерных материалов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что если США объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях Москвы и Вашингтона можно будет забыть. Она отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Штаты знают о последствиях такого решения.