СМИ назвали причину, по которой Запад может ослабить поддержку Украины Daily Telegraph: отсутствие успехов ВСУ в ближайшее время ослабит поддержку Западом Киева

Западные союзники в ближайшее время могут ослабить поддержку киевских властей. Это произойдет в случае отсутствия успехов при попытках контрнаступления ВСУ в Донбассе и Херсонской области в ближайшие три месяца. Такое мнение выразила британская газета Daily Telegraph.

По мнению издания, Украина располагает крайне небольшим запасом времени для перелома ситуации на поле боя, приближающаяся зима сыграет на руку РФ, учитывая зависимость стран ЕС от российских энергоносителей. В Daily Telegraph предполагают, что для правительств в Европе большой проблемой может стать «широкое недовольство избирателей» вследствие набирающего обороты экономического кризиса, из-за чего политики решат пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям в отношении РФ, учитывая, что последние «не принесли ожидаемого результата».

Авторы издания предполагают, что на саммите «Группы двадцати», который намечен на ноябрь в Индонезии, президент РФ Путин может предложить перемирие Украине с условием сохранения Россией контроля над Донбассом, Крымом и рядом ранее занятых российскими войсками областей. Daily Telegraph допускает, что западные лидеры на фоне острых экономических трудностей будут готовы согласиться с Москвой и постараются подтолкнуть Киев пойти на уступки.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что России следует расширить требования безопасности к НАТО, которые были высказаны президентом Владимиром Путиным в конце 2021 года. Он отметил, что с проведением спецоперации на Украине и активной поддержкой Западом Киева ситуация значительно изменилась.