https://static.news.ru/photo/87b5b2ca-615c-11ea-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Мухаммед ибн Наиф Фото: МИД России/flickr.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Наиф и брат короля принц Ахмед были арестованы из-за провокационного для руководства страны поведения. Об этом журналистам рассказал источник в королевстве, знакомый с деталями дела.

По его словам, арестованные отказались поддержать наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда в вопросе консолидации контроля над всеми рычагами власти в стране, передаёт Associated Press.

Другие источники опровергли информацию о том, что члены королевской семьи хотели устроить в стране госпереворот. По их словам, арест является сигналом для других членов королевской семьи, чтобы они «перестали ворчать».

Информация об аресте членов саудовской королевской семьи появилась в западной прессе 7 марта. Официальные власти страны никак не комментировали ситуацию.

NEWS.ru ранее писал, что российский лидер Владимир Путин не планирует контактировать с наследным принцем или королём Саудовской Аравии. Об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.