СМИ назвали имя задержанной в Капитолии русскоговорящей женщины

https://static.news.ru/photo/64594064-5213-11eb-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

6 января в ходе протестов у здания Конгресса США были задержаны две русскоговорящие женщины — радикальные сторонницы Дональда Трампа. 54-летняя Евгения Малимон и её 28-летняя дочь Кристина говорят по-русски, но связаны с Молдавией, а не Россией, пишет издание Buzzfeed.

Издание назвало события 6 января в Вашингтоне «попыткой государственного переворота». Вместе с другими участниками беспорядков полиция задержала двех женщин, говорящих по-русски — 54-летнюю Евгению Малимон и её дочь.

28-летняя Кристина Малимон была арестована по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендантского часа. Ее мать, 54-летняя Евгения Малимон, также была арестована по тому же обвинению, — сообщает Buzzfeed.

Издание отмечает, что Малимон-младшая является вице-председателем организации «Молодые республиканцы Орегона», которая поддерживает Трампа. Кристина Малимон также является делегатом от Республиканской партии округа Малтнома.

Buzzfeed ставит девушке в вину распространяемые ей «правые теории заговора» и «ложь о выборах». Также издание пишет, что Кристина Малимон часто публикует в соцсетях совместные фото со многими сторонниками Трампа, включая известного режиссёра Оливера Стоуна.

Малимон говорит по-русски, она и её семья связаны с Молдовой и нет никаких доказательств, подтверждающих необоснованные утверждения о том, что она и её мать являются гражданами России, — резюмирует Buzzfeed.

Как сообщал NEWS.ru, ранее посольство РФ в США сообщило, что среди задержанных в Вашингтоне 6 января демонстрантов нет граждан России. В российском диппредставительстве заверили, что при необходимости готовы оказать консульское и правовое содействие.

Перед этим газета Washington Post сообщила, что одному из задержанных в Вашингтоне за беспорядки в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Говорящий на русском задержанный, согласно изданию, заявил судье: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другой информации о русскоязычном задержанном издание не приводит.