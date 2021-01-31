СМИ: НАТО не уйдёт из Афганистана по истечении крайнего срока в мае

https://static.news.ru/photo/f9e35d5a-63ba-11eb-889b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rohullah/Global Look Press

Международная коалиция собирается остаться в Афганистане по истечении крайнего срока в мае 2021 года, предусмотренного договором террористического движения «Талибан» (группировка запрещена в РФ) с властями Соединённых Штатов Америки.

По мнению аналитиков, если войска не уйдут, то это может спровоцировать эскалацию напряжённости в отношениях с боевиками, так как они требуют полностью вывести контингент. Руководство НАТО и власти Афганистана пока не ответили на официальный запрос Reuters.

Но пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что союзники продолжают изучать общие данные по ситуации в республике и проводить консультации о дальнейших действиях. По её словам, в стране сейчас дислоцированы почти 10 тысяч военнослужащих, включая представителей США. Предполагается, что этот уровень присутствия останется примерно таким же до конца мая, но план дальнейших действий пока неясен.

О сокращении численности военного контингента США в Ираке и Афганистане по указанию Трампа Министерство обороны объявило 15 января — действующий лидер США Джо Байден в этот момент ещё не вступил в должность. При этом ещё в феврале 2020 года США и представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали соглашение, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты перебросили двести военнослужащих из Ирака на северо-восток Сирии, сообщают сирийские СМИ. Солдат отправили вертолётами на военные базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяное месторождение Эль-Омар и газовое месторождение Конико в провинции Дейр-эз-Зор.