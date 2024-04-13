СМИ напомнили о годовалом сыне умершего Роберто Кавалли La Repubblica: у умершего модельера Кавалли остался годовалый сын

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберто Кавалли

Помимо пятерых взрослых детей умерший на 84-м году жизни модельер Роберто Кавалли оставил годовалого сына Джорджио, пишет итальянская La Repubblica. Его родила в гражданском браке шведская модель Сандра Бергман Нильссон. Мальчика назвали в честь отца модельера, расстрелянного фашистами.

Издание отметило, что Сандра была моложе мужа на пять лет и прожила с ним 15 лет. До нее Кавалли дважды состоял в браке. Таблоид Daily Mail уточнил, что состояние дизайнера оценивается в $500 млн. В 2015 году модельер подарил Сандре Нилльсон остров Стора Руллинген стоимостью £2,2 млн у берегов Стренгнеса. Он расположен примерно в 50 милях к востоку от Стокгольма.

Первой женой модельера была Сильванелла Джаннони, на которой он женился в 1960 году, но через 10 лет развелся. Она родила двоих детей. В 1980-м Кавалли вступил в брак с австрийской моделью Евой Марией Дюрингер. Женщина родила дизайнеру троих детей.

Роберто Кавалли умер 12 апреля в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. В число поклонников одноименного бренда итальянца входят Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и другие представители зарубежного шоу-бизнеса.