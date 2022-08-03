СМИ: начало голосования по выборам премьер-министра Великобритании отложено Telegraph: начало голосования по выбору премьера Британии отложено из-за риска взлома

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начало голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома. Об этом стало известно газете Telegraph. По данным издания, такое решение было принято после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и армии, предупредили о намерении хакеров изменить голоса.

В этой связи Консервативной партии пришлось отменить первоначальные планы, согласно которым членам партии предполагалось разрешить менять свой выбор в процессе голосования. Сообщается, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать консерваторам с понедельника, еще не отправлены.

После отставки премьер-министра Британии Бориса Джонсона в стране началась предвыборная гонка. В финальный тур вышли два кандидата: министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. В последнем туре голосовать за нового премьера королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек. Результаты должны быть оглашены 5 сентября.

Ранее опрос показал, что за Трасс готовы проголосовать около 60% членов Консервативной партии, за ее конкурента — 26%.