СМИ: мужчина ранил трех полицейских в США

https://static.news.ru/photo/558545e0-67d2-11eb-a8bb-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В городе Хай Поинт (штат Северная Каролина) трое полицейских получили ранения при перестрелке с мужчиной. Тот забаррикадировался в доме.

Перестрелка произошла в ночь с 4 на 5 февраля. В результате двое полицейских получили лёгкие ранения, а ещё одному предстоит операция, сообщает ABC.

После инцидента мужчина забаррикадировался в доме. На данный момент полиция ведёт переговоры с ним.

Ранее нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший был ранен, он госпитализирован.

Как писал NEWS.ru, полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В региональном управлении Следственного комитета в его действиях усмотрели посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и возбудили дело по статье 317 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.