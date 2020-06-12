СМИ: Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/95c3d744-acba-11ea-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует открыть мобильные центры, благодаря которым пассажиры смогут сдать анализ на COVID-19 перед отлётом.

По данным Der Spiegel, такие центры откроют в начале июля в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Результат теста на COVID-19 будет готов примерно через четыре часа после сдачи биоматериала.

Руководители авиакомпании считают, что услуга будет востребована, так как есть страны, при въезде в которые необходимо иметь подтверждение об отсутствии заболевания.

Ранее глава Lufthansa Карстен Шпор заявил, что компания каждый час теряет по €1 миллиону из-за пандемии коронавируса. Перевозчик обслуживает менее трёх тысяч пассажиров, до кризиса их число составляло 350 тысяч

Как писал NEWS.ru, требование по рассадке пассажиров с целью соблюдения социальной дистанции во время пандемии появилось в рекомендациях, утвержденных Росавиацией 18 мая. В документе отмечалось, что количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.