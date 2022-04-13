Philelefthes: Кипр лишит гражданства четырёх российских бизнесменов

Власти Кипра собираются лишить гражданства четырёх российских бизнесменов — Алексея Кузьмичева, Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Вадима Мошковича, пишет местная газета Phileleftheros. По данным издания, возможное решение властей Кипра может быть принято в связи с включением предпринимателей в санкционные списки Евросоюза.

По информации издания, в списке на лишение гражданства островного государства фигурируют имена 21 обладателя так называемых золотых паспортов, в том числе четверо упомянутых россиян, попавших в санкционные списки ЕС, а также члены их семей.

Агентство Reuters 7 апреля также сообщило , что власти Кипра лишить «золотых паспортов» четырёх россиян, оказавшихся под санкциями. Источник агентства отметил, что всего будет аннулирован 21 паспорт, поскольку кипрского гражданства лишатся также родственники, которые находятся на иждивении россиян, оказавшихся под рестрикциями ЕС.

За 13 лет Кипр выдал гражданство 2886 россиянам, в том числе взамен на инвестиции.

В конце марта Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность отзыва паспортов, которые граждане РФ и Белоруссии, попавшие в санкционный список, получили за инвестиции в экономику. Также ЕК рекомендовала странам ЕС оперативно отозвать все существующие схемы гражданства за инвестиции и обеспечить жёсткий контроль для изучения связанных с этим рисков.

С момента признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции Евросоюз внёс в чёрный список политиков, чиновников, бизнесменов, военных, журналистов, а также общественных деятелей их России .