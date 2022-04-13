Philelefthes: Кипр лишит гражданства четырёх российских бизнесменов

Власти Кипра собираются лишить гражданства четырёх российских бизнесменов — Алексея Кузьмичева, Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Вадима Мошковича, пишет местная газета Phileleftheros. По данным издания, возможное решение властей Кипра может быть принято в связи с включением предпринимателей в санкционные списки Евросоюза.
По информации издания, в списке на лишение гражданства островного государства
Агентство Reuters 7 апреля также
За 13 лет Кипр выдал гражданство 2886 россиянам, в том числе взамен на инвестиции.
В конце марта Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность отзыва паспортов, которые граждане РФ и Белоруссии, попавшие в санкционный список, получили за инвестиции в экономику. Также ЕК рекомендовала странам ЕС оперативно отозвать все существующие схемы гражданства за инвестиции и обеспечить жёсткий контроль для изучения связанных с этим рисков.
С момента признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции Евросоюз внёс в чёрный список политиков, чиновников, бизнесменов, военных, журналистов, а также общественных деятелей их России .