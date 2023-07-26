СМИ: Индия поставляет вооружение в Армению через Иран

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

РСЗО «Пинака»

Индия ведет поставки вооружения в Армению через Иран, сообщает Caliber. В распоряжении азербайджанского издания оказались кадры, на которых зафиксировано передвижение автомобильной колонны из Исламской Республики в Армению через погранично-пропускной пункт Нурдуз. Хотя содержимое машин накрыто тентом, как отмечает Caliber, перевозимый груз имеет военное назначение.

Согласно нашим данным, полученным от двух независимых друг от друга источников, отправитель вооружения — Индия, с которой Армения в последнее время стремительно наращивает военно-техническое сотрудничество, — пишет Caliber.

Издание напомнило, что Ереван и Нью-Дели ранее заключили военные контракты на сумму свыше $400 млн. Кроме того, в последнее время участились контакты между военными ведомствами сторон. Несколько дней назад армянские СМИ сообщили, что министр обороны Сурен Папикян принял посла Индии Нилакши Саха Синху, с которой обсудил вопросы наращивания военного сотрудничества.

26 июля помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вызвал посла Индии в Баку Шридхарана Мадхусудханана и выразил обеспокоенность углублением военного сотрудничества между Ереваном и Нью-Дели. Политик заявил, что поставки вооружения в Армению параллельно с переговорами о мирном соглашении с Баку служат милитаризации этой страны и угрожают безопасности всего Южного Кавказа.

Осенью прошлого года было подписано соглашение о закупке Арменией индийских реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», 80-мм минометов и другого вооружения. Кроме того, Ереван рассматривает возможность закупки у Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов «Акаш» и камикадзе-БПЛА, разработанных индийскими компаниями Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Solar Industries.

По мнению наблюдателей, в Нью-Дели готовы оказывать Еревану военную помощь, если вдруг Москва перестанет выполнять свои обязательства в этой сфере. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что «некоторые союзники не поставляют вооружение, хотя на это были выделены миллионы долларов».

В октябре прошлого года главы МИД Армении, Ирана и Индии встречались для обсуждения строительства транспортного коридора «Персидский залив — Черное море». Этот маршрут должен связать Иран с Европой через территорию Армении. СМИ сообщали, что данный маршрут также необходим для поставки вооружения из Индии в Армению.