Голландская газета Volkskrant со ссылкой на анонимные источники утверждает, что связанные с российской Службой внешней разведки (СВР) хакеры взломали систему полиции Нидерландов, когда силовики проводили расследование по делу о крушении рейса MH17.
Утверждается, что силовики
Малайзийский Boeing рейса MH17 c 298 пассажирами из 10 стран мира разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая представила промежуточные итоги следствия. Утверждается, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курса.
7 июня в Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении MH17. Обвиняемыми проходят четыре человека: бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), а также его подчинённые Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Утверждается, что они доставили ЗРК «Бук» из России на Украину. В Кремле неоднократно выражали недоверие к работе ССГ и называли аргументы обвинения безосновательными.