Хакеров из России обвинили во взломе системы полиции Нидерландов

https://static.news.ru/photo/2bfa3d24-c86d-11eb-8ace-96000091f725_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Голландская газета Volkskrant со ссылкой на анонимные источники утверждает, что связанные с российской Службой внешней разведки (СВР) хакеры взломали систему полиции Нидерландов, когда силовики проводили расследование по делу о крушении рейса MH17.

Утверждается, что силовики не заметили атаку, взлом обнаружила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Инцидент посеял большую панику. Журналисты не знают, смогли ли хакеры получить доступ к информации, которая имеет отношение к расследованию. Полицейские и разведчики не стали подтверждать или опровергать информацию о взломе.

Малайзийский Boeing рейса MH17 c 298 пассажирами из 10 стран мира разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая представила промежуточные итоги следствия. Утверждается, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курса.

7 июня в Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении MH17. Обвиняемыми проходят четыре человека: бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), а также его подчинённые Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Утверждается, что они доставили ЗРК «Бук» из России на Украину. В Кремле неоднократно выражали недоверие к работе ССГ и называли аргументы обвинения безосновательными.