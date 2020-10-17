СМИ: Греция готовится к учебным стрельбам из комплекса С-300 на Крите

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Вооруженные силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите. Это будет второй случай использования этого оружия. Оно появилось на острове 22 года назад.

Об этом сообщает издание ieidiseis.gr со ссылкой на свои источники.

«Красный медведь» в эти дни, спустя целых семь лет, готовится к своему второму походу в начале ноября на Западный Крит, в Ханью, где расположен полигон НАТО. Первый выстрел греческих С-300 был произведён на полигоне НАТО в Ханье 13 декабря 2013 года, через 14 лет после их установки на Крите. На «исторической стрельбе» присутствовали почти все военные атташе, аккредитованные в то время в Афинах, — пишет сайт.

Сообщения об учениях появились на фоне обострений в греко-турецких отношениях из-за Восточного Средиземноморья и информации об испытательных стрельбах турецкого комплекса С-400 в районе Чёрного моря.

Россия поставила в Турцию С-400 летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны, писал NEWS.ru.