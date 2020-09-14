СМИ: глава ливийского ПНС Сарадж планирует уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/8b142524-f74c-11ea-9589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamed Ben Khalifa/ТАСС

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж хочет уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от четырёх ливийских чиновников.

По их данным, о своём решении политик, занимающий свой пост с 2016 года, может официально объявить уже к концу текущей недели. По словам источников, он уже обсудил свои планы с ливийскими и международными партнёрами, передаёт ТАСС.

При этом агентство отмечает, что скорее всего, Сарадж останется в должности исполняющего обязанности главы ПНС до окончания переговоров в Женеве в октябре.

В Ливии уже несколько лет существуют два органа исполнительной власти — ПНС в Триполи и временный парламент на востоке страны, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже более года между двумя правительствами идёт вооружённая борьба, которая началась после наступления армии Хафтара на столицу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что временное правительство Ливии, которое заседает на востоке государства, обратилось в палату представителей с прошением об отставке.