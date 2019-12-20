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ФСБ в 2012 году передала Федеральному ведомству по уголовным делам Германии список террористов, в котором было имя Зелимхана Хангошвили, убитого в Германии в августе 2019 года.

В 2016 году Хангошвили переехал в Берлин, где, как ранее сообщали СМИ, проживал с женой и двумя детьми, пишет Der Spiegel.

Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче террориста обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала, «по сути, отрицательный ответ».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей».