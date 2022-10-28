СМИ: Франция и Германия пригрозили США торговой войной Politico: Франция и Германия заявили о готовности нанести по США торговый удар

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Джо Байден

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США о недоброосветсной конкуренции. Если это не возымеет воздействия, они готовы прибегнуть к ответным мерам. Об этом пишет издание Politico.

После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар, — говорится в материале.

По данным издания, Шольц и Макрон во время обеда в Париже 26 октября более 3,5 часа обсуждали общие проблемы двух стран и в результате пришли к выводу, что планы США по государственным субсидиям, поощряющим перенос производства в Штаты, заметно влияют на рынок.

Оба лидера согласились, что Евросоюз не может безучастно смотреть на происходящее, если Вашингтон станет продвигать в Акт о снижении инфляции, предполагающий снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США в его нынешней форме.

В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей «покупать американское», когда речь идет о выборе электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия, — отмечают авторы материала.

Издание в результате пришло к выводу, что если Вашингтон не прислушается к требованиям Евросоюза, это может привести к новой холодной войне.

Ранее газета Politico сообщила, что между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в настоящее время установились «ледяные» отношения. В результате это привело к тому, что политики даже не осмеливаются проводить совместную пресс-конференцию. Предполагается, что причиной раздора стало желание Шольца в одиночку посетить Китай.