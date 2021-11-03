СМИ: Европа плохо подготовлена к возможному военному конфликту с Россией

Европа плохо подготовлена к возможному полномасштабному военному конфликту. Это продемонстрировали недавние совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten.

В статье отмечается, что при возможной военной агрессии со стороны России Дания и Польша окажутся в зоне риска. Потенциальным интересом России может служить Сувалкский коридор, проходящий по границе между Польшей и Литвой, который может соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью, утверждают авторы издания. По расчетам, если на Польшу нападут, Дания не сможет продержаться более пяти дней, заключили они.

Россия специализируется на пехотных и танковых войсках, что, как считают авторы публикации, даёт ей преимущество на открытой местности Сувалкского коридора. Кроме того, российские ракеты способны долететь до Копенгагена за полчаса, а до датского острова Борнхольма — за 10 минут. Издание выражает опасения, что потенциальная угроза со стороны России не вызывает серьезного беспокойства у других стран НАТО.

Белорусско-российские стратегические маневры «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября. Задачей учений была проверка готовности двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.

Ранее сообщалось, что читатели британского издания Daily Mail, комментируя учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма, заявили, что в случае войны Великобритания сможет захватить полуостров. По их словам, когда-то она уже воевала за Крым, сможет это сделать и теперь.

По мнению других пользователей, Россия проводит обычные военные учения, Великобритания делает то же самое, поэтому эти манёвры никому не угрожают. Ещё один читатель Simple Jake считает, что Лондону не стоит враждовать с Москвой, а лучше сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае.