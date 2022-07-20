СМИ: экономика России оказалась сильнее, чем представлял себе Запад Il Fatto Quotidiano: российская экономика оказалась сильнее, чем представляли на Западе

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская экономика оказалась куда более сильной, чем о ней думали на Западе. Об этом написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano. К числу сильных сторон авторы издания отнесли, в частности, российскую промышленностьт, сырьевой сектор и сельское хозяйство, составляющие значительную часть ВВП государства.

В то же время в издании отметили, что торговля, банковский сектор, транспорт, туризм и госуслуги, в меньшей степени отражающие силу экономики и развивающиеся в основном внутри страны, играют в России меньшую роль по сравнению с другими странами.

Также были отмечены «отличные показатели» РФ на макроэкономическом уровне. Страна завершила 2021 год с активным торговым балансом, это стало возможно благодаря экспорту сырья. Кроме того, Москва накопила значительные валютные резервы в размере $630 млрд, что в 1,7 раза выше уровня импорта товаров и услуг.

В издании отметили, что РФ является так называемым нетто-кредитором на международном рынке, что означает, что другие страны больше нуждаются в ней, чем она — в них.

Резюмируя, Il Fatto Quotidiano отмечает, что со стороны ЕС было наивно рассчитывать на изоляцию РФ без тяжёлых последствий для самих себя.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США могут ужесточить уже введённые против РФ санкции и попытаться ослабить её потенциал. Это произойдёт, если Москва попытается «аннексировать» взятые под свой контроль территории Украины.